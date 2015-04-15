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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 20:27 BJT

东南亚股市：大多数收高，菲律宾股市收在逾两周最低位

路透4月15日 - 东南亚股市周三多数小幅收涨，但菲律宾股市因遭外资卖出而收在逾两
周最低；中国公布第一季经济增速放缓至六年低点之后，投资人出脱部分风险性资产。 
    
    菲律宾股市 跌1.9%，下跌至3月30日以来最低收盘位。指数上周创下历史新高8,1
34.38点。
    
    股市交易所数据显示，外资卖超菲律宾股票3,335万美元。
    
    印尼股市 跌0.1%，收在3月27日以来最低；汤森路透数据显示，外资流出5,077
万美元。
    
    新加坡股市 收涨0.5%；马来西亚 收盘持平，外资净流入2,095万美元。
    
    越南股市 涨1%，收盘在三周最高水平，能源类股因全球油价走强而领涨。 
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   422.40     0.49   +0.12   +2.83   410.77
    新加坡                   3539.95    18.87   +0.54   +5.19  3365.15
    马来西亚                  1840.13     0.52   +0.03   +4.48  1761.25
    泰国                      1547.83     2.72   +0.18   +3.35  1497.67
    印尼                      5414.55    -4.56   -0.08   +3.59  5226.95
    菲律宾                     7906.46  -150.03   -1.86   +9.35  7230.57
    越南                        564.50     5.83   +1.04   +3.46   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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