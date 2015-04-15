东南亚股市：大多数收高，菲律宾股市收在逾两周最低位

美国个股：苹果新加坡首家直营专卖店进入开幕倒数
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透4月15日 - 东南亚股市周三多数小幅收涨，但菲律宾股市因遭外资卖出而收在逾两 周最低；中国公布第一季经济增速放缓至六年低点之后，投资人出脱部分风险性资产。 菲律宾股市 跌1.9%，下跌至3月30日以来最低收盘位。指数上周创下历史新高8,1 34.38点。 股市交易所数据显示，外资卖超菲律宾股票3,335万美元。 印尼股市 跌0.1%，收在3月27日以来最低；汤森路透数据显示，外资流出5,077 万美元。 新加坡股市 收涨0.5%；马来西亚 收盘持平，外资净流入2,095万美元。 越南股市 涨1%，收盘在三周最高水平，能源类股因全球油价走强而领涨。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 422.40 0.49 +0.12 +2.83 410.77 新加坡 3539.95 18.87 +0.54 +5.19 3365.15 马来西亚 1840.13 0.52 +0.03 +4.48 1761.25 泰国 1547.83 2.72 +0.18 +3.35 1497.67 印尼 5414.55 -4.56 -0.08 +3.59 5226.95 菲律宾 7906.46 -150.03 -1.86 +9.35 7230.57 越南 564.50 5.83 +1.04 +3.46 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的