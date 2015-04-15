国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差走坚，需求强劲提供支撑

美国个股：苹果新加坡首家直营专卖店进入开幕倒数
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透新加坡4月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周三小涨至每吨113.05美 元，为3月31日以来最高，交易商表示，需求仍是重要支撑因素。 韩国以产能计最小的乙烯制造商KPIC，正寻求最多2.75万吨船期为5 月下半月、目的地为蔚山的石脑油。 求购结果仍不得而知，不过此前包括三星道达尔、LG化学、丽川石脑 油裂解中心(YNCC)与台湾的台塑石化，已购买同样船期共逾25万吨石脑油 。 “由于石化利润率颇佳，裂解业者正以最大模式运作，”一名驻新加 坡的消息人士表示，他解释了石脑油原料需求强劲的原因。 汽油裂解价差则连续第四日上涨，触及每桶13.44美元，为3月27日以 来最高水平，反映出欧洲市场走坚，欧洲船货正流向美国与墨西哥。 新加坡现货交易方面，有两笔汽油交易达成，无石脑油交易。 维多以每桶76.88美元的价格，向SK能源购买一批船期为5月6-10日的 97号汽油船货；BP以每桶72.50美元的价格，向Phillips 66购买一批船期 为5月8-12日的92号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的