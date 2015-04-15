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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 21:42 BJT

国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差走坚，需求强劲提供支撑

路透新加坡4月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周三小涨至每吨113.05美
元，为3月31日以来最高，交易商表示，需求仍是重要支撑因素。
    
    韩国以产能计最小的乙烯制造商KPIC，正寻求最多2.75万吨船期为5
月下半月、目的地为蔚山的石脑油。
    
    求购结果仍不得而知，不过此前包括三星道达尔、LG化学、丽川石脑
油裂解中心(YNCC)与台湾的台塑石化，已购买同样船期共逾25万吨石脑油
。
    
    “由于石化利润率颇佳，裂解业者正以最大模式运作，”一名驻新加
坡的消息人士表示，他解释了石脑油原料需求强劲的原因。
    
    汽油裂解价差则连续第四日上涨，触及每桶13.44美元，为3月27日以
来最高水平，反映出欧洲市场走坚，欧洲船货正流向美国与墨西哥。
    
    新加坡现货交易方面，有两笔汽油交易达成，无石脑油交易。
    
    维多以每桶76.88美元的价格，向SK能源购买一批船期为5月6-10日的
97号汽油船货；BP以每桶72.50美元的价格，向Phillips 66购买一批船期
为5月8-12日的92号汽油船货。(完)
  
      
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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