国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差走坚，需求强劲提供支撑

路透新加坡4月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周三小涨至每吨113.05美 元，为3月31日以来最高，交易商表示，需求仍是重要支撑因素。 韩国以产能计最小的乙烯制造商KPIC，正寻求最多2.75万吨船期为5 月下半月、目的地为蔚山的石脑油。 求购结果仍不得而知，不过此前包括三星道达尔、LG化学、丽川石脑 油裂解中心(YNCC)与台湾的台塑石化，已购买同样船期共逾25万吨石脑油 。 “由于石化利润率颇佳，裂解业者正以最大模式运作，”一名驻新加 坡的消息人士表示，他解释了石脑油原料需求强劲的原因。 汽油裂解价差则连续第四日上涨，触及每桶13.44美元，为3月27日以 来最高水平，反映出欧洲市场走坚，欧洲船货正流向美国与墨西哥。 新加坡现货交易方面，有两笔汽油交易达成，无石脑油交易。 维多以每桶76.88美元的价格，向SK能源购买一批船期为5月6-10日的 97号汽油船货；BP以每桶72.50美元的价格，向Phillips 66购买一批船期 为5月8-12日的92号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)