日本个股：丰田汽车宣布将在墨西哥投资新厂，扩充中国广州的合资厂

投行观点：Life Storage Inc目标价由95下调至78美元--Cantor Fitzgerald
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路透4月15日 - 丰田汽车周三宣布：
* 将在墨西哥投资新厂，并扩充位于中国广州的合资厂
* 将在墨西哥guanajuato投资10亿美元兴建新的汽车生产厂
* guanajuato厂将年产约20万辆车，生产紧凑型轿车卡罗拉(corolla)
* guanajuato厂将创造约2,000个就业岗位，2019年开始投产
* 将重新调整北美制造作业，在2019年将卡罗拉紧凑型轿车生产线从加拿大安大略cambridge迁移至墨西哥
* 将以约4.40亿美元扩充位于中国广州的合资工厂，将按需要在2017年投产
* 广州新设备年产量将有约10万辆，将按需求扩增 (完)
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