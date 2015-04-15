版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 21:08 BJT

日本个股：丰田汽车宣布将在墨西哥投资新厂，扩充中国广州的合资厂

路透4月15日 - 丰田汽车周三宣布：

* 将在墨西哥投资新厂，并扩充位于中国广州的合资厂

* 将在墨西哥guanajuato投资10亿美元兴建新的汽车生产厂

* guanajuato厂将年产约20万辆车，生产紧凑型轿车卡罗拉(corolla)

* guanajuato厂将创造约2,000个就业岗位，2019年开始投产

* 将重新调整北美制造作业，在2019年将卡罗拉紧凑型轿车生产线从加拿大安大略cambridge迁移至墨西哥

* 将以约4.40亿美元扩充位于中国广州的合资工厂，将按需要在2017年投产

* 广州新设备年产量将有约10万辆，将按需求扩增　(完)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐