加拿大央行：维持利率不变，预计经济将从首季零成长中反弹

路透渥太华4月15日 - 加拿大央行周三维持指标利率在0.75%不变，尽管该行预计油价崩跌令首季经济成长降至零，但央行认为随着非能源出口和就业市场改善，经济将反弹。

加拿大央行表示，主要由1月意外降息引起的金融市场状况大幅放宽，加上美国需求改善，将提振经济向非能源出口转移，从而导致投资增加和就业市场改善。

“随着油价崩跌对经济成长的影响开始消散，上述自然顺序预计将在年中左右再度成为主导趋势，”央行在利率声明中指出。

加拿大央行总裁波洛兹曾表示，首季经济成长看上去“糟透了”，周三央行在货币政策报告中下调首季经济成长年率预估至0.0%，1月预估为1.5%。

这令加拿大产出缺口扩大，并给通胀带来进一步压力，但央行表示，预计经济成长将会复苏，意味着“产出缺口将在今年晚些时候回到之前的轨道上。”央行将第二季成长预估从1.5%上调至1.8%，将第三季成长预估从2.0%上调至2.8%。

加拿大央行将首季总体消费者物价指数(CPI)预估上调至1.0%，之前的预估为0.5%；将第二季预估上调至0.8%，之前的预估为0.3%；将第三季预估上调至0.9%，之前的预估为0.5%。(完)