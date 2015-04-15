欧元债市：10年期德债收益率逼近零水准，ECB坚定购债承诺

路透伦敦4月15日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周三逼近零水准 ，因欧洲央行坚定其购债决心，而一德债标售显示民间投资人仍热衷于最 高评等公债。 爱尔兰、法国、奥地利、芬兰和荷兰10年期公债收益率也触及新低， 之前欧洲央行总裁德拉吉表示，即便欧元区经济不断增强，欧洲央行也没 有计划放弃其规模达万亿欧元的购债措施。 欧洲央行记者会后，指标10年期德债收益率 跌至0.106 %的纪录低点。德国标售33亿欧元10年期公债，创下0.13%平均收益率的最 低纪录。 此次标售的认购倍数为1.5倍，尽管低于上月标售时的2.4倍，但仍足 够强劲，能带动对德债收益率将继续下跌的信心。 “10年期德债收益率非常，非常接近负值了，”Natixis固定收益策 略师Cyril Regnat表示，“我知道市场人士愿意测试零水准。” 欧洲央行的量化宽松政策推动德国到期时间最高为八年的公债的收益 率降至负值，这实际上使柏林能通过发债来获利。 只要投资者能在买入公债后再以更高的价格将公债卖给欧洲央行，他 们就不会介意收益率为负值。 欧洲央行只能购买到期时间为2019年或更晚的德国公债，因为到期时 间更早的公债的收益率低于负0.20%。负0.20%是欧洲央行自己规定的量化 宽松所购债券的收益率下限，与该央行向隔夜存款收取的费用齐平。 欧洲央行可购买债券的规模不断减少，这令市场担心，欧洲央行或许 无法在德国完成购买目标。 不过德拉吉表示，仍有大量公债可供购买，如果环境改变，可以调整 计划。 德拉吉乐观的基调拖累公债收益率下滑，法国10年期公债收益率FR1 0YT=TWEB降至0.355%，爱尔兰10年期公债收益率 跌至0.65 7%，奥地利10年期公债收益率 跌至0.222%，芬兰10年期公 债收益率 跌至0.208%，荷兰10年期公债收益率NL10YT=TWE B报0.169%。 德国30年期公债收益率 触及0.50%的纪录低点，同美国两 年期公债收益率 一致。 今日稍晚，标普下调希腊信贷评等一个级距，至CCC+，展望为负面， 令希腊两年期公债收益率上扬约20个基点，报23.82%，仍低于日高23.91% 。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)