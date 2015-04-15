美国经济：美联储褐皮书称经济继续扩张，但美元上涨损及制造业活动

路透华盛顿4月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，2月中至3月底美国经济活动继续扩张，但美元强劲、油价下挫损及制造业活动。

最新公布的褐皮书称，多数地区联储形容经济以“温和”或“小幅”步伐增长。

“在这次报告期间，制造业产品需求表现不一。美元强劲、油价下挫以及严寒天气都是影响活动疲弱的部份原因，”褐皮书称。

褐皮书是由克利夫兰联邦储备银行根据4月3日或之前收集的数据准备的。

褐皮书表示，油气钻井投资减少，多个地区报告有相关裁员。

美联储称，就业市场保持稳定或继续小幅改善；不断有报告称寻找技术工人有难度。(完)