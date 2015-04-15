芝加哥期市：CBOT大豆期货因空头回补收高，但收位远低于日高

路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 受一轮回补空头支撑，大豆在早盘上升至4月7日来最高水平后，交易商获 利了结，令大豆收位远低于日内高点。 交投最活跃的CBOT-5月大豆合约未能守住10日、20日和30日移动均线 支持位。 豆粕期货下跌，因现货市场需求疲弱和月度报告显示大豆压榨量高于 市场预估。 原油市场上扬，带动豆油期货上涨。 分析师预计，美国农业部周四早上公布的周度出口报告将显示，旧作 大豆出口销售区间为-5万至15万吨。 5月大豆期货合约 收高4-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元。 5月豆粕合约 收跌2.1美元，报每短吨311.5美元。5月豆油合约 升0.5美分，报31.80美分。 今日CBOT大豆预估成交量为310,262口，豆粕为131,024口，豆油为19 0,144口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)