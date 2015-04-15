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市场报道 | 2015年 4月 16日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货因空头回补收高，但收位远低于日高

路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，
受一轮回补空头支撑，大豆在早盘上升至4月7日来最高水平后，交易商获
利了结，令大豆收位远低于日内高点。

    交投最活跃的CBOT-5月大豆合约未能守住10日、20日和30日移动均线
支持位。        
    
    豆粕期货下跌，因现货市场需求疲弱和月度报告显示大豆压榨量高于
市场预估。
    
    原油市场上扬，带动豆油期货上涨。
    
    分析师预计，美国农业部周四早上公布的周度出口报告将显示，旧作
大豆出口销售区间为-5万至15万吨。
        
    5月大豆期货合约 收高4-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元。
    
    5月豆粕合约 收跌2.1美元，报每短吨311.5美元。5月豆油合约
 升0.5美分，报31.80美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为310,262口，豆粕为131,024口，豆油为19
0,144口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)
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