芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术因素和预期美国大平原将有降雨

路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第 三日下跌，创一个月低位，因技术因素和预期本周稍晚美国大平原将降雨 ，缓解当地乾旱情况。 CBOT-5月小麦合约 跌穿3月16日低位每蒲式耳4.93美元，引发技 术性卖出。 Commodity Weather Group预计，直至周日，美国大平原小麦种植带 有超过80%的面积将迎来降水，降雨量达到0.5-2英寸。 俄罗斯农业部长称，农业部尚未决定是否在2015/16销售年度继续实 施小麦出口税。目前俄罗斯小麦出口税将实施至6月30日。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.90-3/4美元，下挫6-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为176,134口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)