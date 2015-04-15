版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 16日 星期四 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术因素和预期美国大平原将有降雨

路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第
三日下跌，创一个月低位，因技术因素和预期本周稍晚美国大平原将降雨
，缓解当地乾旱情况。
    
    CBOT-5月小麦合约 跌穿3月16日低位每蒲式耳4.93美元，引发技
术性卖出。
    
    Commodity Weather Group预计，直至周日，美国大平原小麦种植带
有超过80%的面积将迎来降水，降雨量达到0.5-2英寸。
    
    俄罗斯农业部长称，农业部尚未决定是否在2015/16销售年度继续实
施小麦出口税。目前俄罗斯小麦出口税将实施至6月30日。   
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.90-3/4美元，下挫6-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为176,134口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐