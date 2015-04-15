国际油市：油价急升，因上周美国原油库存增幅小于预期

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
* 美国原油期货价格触及今年峰值，5月布兰特原油合约到期
* EIA称上周美国原油库存增加129万桶，升幅小于预期
* EIA称上周美国汽油库存跌幅远超预期
路透纽约4月15日 - 油价周三上涨，美国原油跳涨近6%至今年峰值，此前政府数据显示上周美国原油库存增幅小于市场预期。
美国能源资料协会(EIA)称，尽管美国原油库存连续第14周触及纪录高位，但最新一周库存仅增加130万桶，至4.8369亿桶，周度升幅为截至1月2日该周来最小。
上周库存增幅低于路透访问分析师预期的增加410万桶。
5月美国原油 劲涨3.10美元，收报每桶56.39美元，为今年最高收位，盘中升至56.69美元的日内高位，为近月原油合约自12月24日来最高水平。
布兰特和美国原油价差LCO-CL1=R缩窄至3.34美元，收报3.93美元。3月初时为超过13美元。
近月5月布兰特原油 到期，该合约上涨1.89美元，收报60.32美元。布兰特原油合约在2月触及今年高位每桶63美元。
交投更活跃的6月布兰特原油 上升3.51美元，收报每桶63.32美元，令6月/5月合约溢价LCOc1-LCOc2盘中升至3.37美元。
布兰特原油和美国原油周二均升穿其100日移动均线。
“上周美国原油库存升幅较小和汽油库存减少推高油价，且吸引一些技术性买盘，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian说。
EIA称，上周汽油库存减少210万桶，减幅大于预期，提振美国RBOB汽油 上扬0.1美元，至每加仑1.9360美元，此为3月初来最高结算价。
据国营电视台报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼周三表示，若不全数解除制裁，将不会与六大国达成核协议。 伊朗核协议的不确定性支撑油价。(完)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。