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市场报道 | 2015年 4月 16日 星期四 04:23 BJT

纽约期市：ICE期棉基本持平，疲求需求被美元下跌所抵销

路透纽约4月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下滑至逾一周最低水平，因市场价格仍远高于近几个月的平均水平，导致需求不旺，但美元在尾盘走低支撑市场，令棉花收盘时基本持平。

交投最活跃的7月期棉 微幅下跌0.02美分，或不到0.1%，收报每磅65美分，盘中跌至4月6日来最低64.65美分。

近月5月期棉合约 下跌0.10美分，或0.2%，收报每磅64.59美分。

期棉开盘下跌，因市场在200日移动均线之上交投，未能吸引买家入市，交易商表示，期棉价格要进一步下降才能创造大量需求。

ICE最新数据显示，ICE认证库存周二增加9,885包，至54,603包，远高于近几个月的水平。

美元兑一篮子主要货币 转至平盘以下，令期棉价格在收盘前最后几分钟上涨，收盘几无变动。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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