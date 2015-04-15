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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月15日

公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    新浪              36.73    +1.27    +3.58   2015341
    搜狐              60.74    +0.44    +0.72    534147
    网易             115.74    -0.76    -0.65    418201
    百度             210.77    -3.14    -1.47   3211123
    
    台湾
    台湾积体电路       23.51    +0.33    +1.42   3270949
    联电                2.35    +0.02    +0.86    177025
    日月光              6.94    -0.13    -1.84    767079
    硅品精密           8.01    -0.12    -1.48   1400385
    和信超媒体         0.87    -0.04    -3.87     66133
    友达                4.78    -0.08    -1.65    317689
    中华电信           31.45    -0.40    -1.26     32406
    台湾国际航电      47.63    +0.77    +1.64   1158179
    
    香港
    中国移动           69.02    -1.61    -2.28    325085
    中国联通           17.95    +0.34    +1.93    208722
    中国电信           73.60    +0.60    +0.82     14954
    中芯国际            5.57    -0.01    -0.18     15197
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        60
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (整理 徐文焰；审校 于春红)
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