《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月15日

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 36.73 +1.27 +3.58 2015341 搜狐 60.74 +0.44 +0.72 534147 网易 115.74 -0.76 -0.65 418201 百度 210.77 -3.14 -1.47 3211123 台湾 台湾积体电路 23.51 +0.33 +1.42 3270949 联电 2.35 +0.02 +0.86 177025 日月光 6.94 -0.13 -1.84 767079 硅品精密 8.01 -0.12 -1.48 1400385 和信超媒体 0.87 -0.04 -3.87 66133 友达 4.78 -0.08 -1.65 317689 中华电信 31.45 -0.40 -1.26 32406 台湾国际航电 47.63 +0.77 +1.64 1158179 香港 中国移动 69.02 -1.61 -2.28 325085 中国联通 17.95 +0.34 +1.93 208722 中国电信 73.60 +0.60 +0.82 14954 中芯国际 5.57 -0.01 -0.18 15197 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 60 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 于春红)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。