《焦点》ECB总裁德拉吉承诺“坚定”实施QE，继续支持希腊银行业

在被问及希腊违约的可能性时，德拉吉的回答流露出高度担忧的情绪。

“我连想也不愿去想，”他说。

希腊曾在2010年和2012年两次接受救助。若该国最终脱离欧元区，将对该货币联盟的可信度造成沉重打击。

不过就目前而言，欧洲央行超过1万亿欧元的印钞计划支持了市场信心。这些钱将主要用来购买公债。

“资产购买计划正在顺利实施，”德拉吉表示。“有明确证据说明货币政策措施...有效。金融市场环境放松且民间部门的外部融资成本大幅回落。”

QE计划已经推升债券价格，投资者质疑这是否会导致欧洲央行难以买入数量足够的德国等最高评级国家公债。