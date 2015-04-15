美国FED：对顺利加息有信心，但鉴于市场疑虑或有调整--纽约联储官员

纽约联邦储备银行的Simon Potter表示，对于投资者对隔夜逆回购工具的利用规模仍存在疑虑。该工具旨在帮助美联储收紧货币政策。

Potter警告不要过度依赖隔夜逆回购操作，这可能导致金融动荡，并称数月来的测试已经表明，美联储可能无需放开对该工具的限制以维持对短期利率的掌控。

“测试计划让我们坚信，我们拥有必要的工具保证平稳升息，”他对债券交易商组织Money Marketeers表示，并称美联储计划将回购操作上限上调，达到让投资者认为足以确保平稳升息的程度。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)