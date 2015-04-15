版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 16日 星期四 06:42 BJT

****欧洲经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    4月13日当周
    
    4月15日(三)
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值                3月        正15        正14
    
    4月16日(四)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                     3月         --        -1.4%
                            (较上年同期)                             --        -3.6%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    2月         --     顺差4.52
               全球贸易收支(亿欧元)                                  --     顺差2.19
    
    4月17日(五)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                        2月         --        -0.3%
    0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)              2月         --       盈余82
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                        盈余294     盈余294
               直接及证券投资(亿欧元)                                --      流出248 
    0830 英国请领失业金人数(千人)                        3月    减少29.5    减少31.0
             按ILO标准计算的失业率                 截止2月的三个月  5.6%        5.7%
             平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)                +1.8%       +1.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)              +1.7%       +1.6%
    0900 欧元区HICP(较前月)                            3月终值     +1.1%       +0.6%
                   (较上年同期)                                    -0.1%       -0.1%
               扣除食品与能源的HICP(较前月)              3月       +1.3%       +0.5%
                                   (较上年同期)                    +0.6%       +0.7%
    
    4月20日当周
    
    4月20日(一)
    0600 德国PPI(较前月)                                 3月         --        +0.1%
                (较上年同期)                                         --        -2.1%
    
    4月21日(二)
    0900 德国ZEW景气判断指数                             4月         --       正54.8
             ZEW现况指数                                             --       正55.1
    
    4月22日(三)
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)              2月         --        -3.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                    --        -5.5%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)              2月         --        -1.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                    --        -2.5%
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             4月         --        0-9-0
                                                                     (升息-不变-降息)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                           4月         --       负37.9
    0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月)              2月         --        +0.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                    --        +1.7%
    1400 欧元区消费者信心指数                        4月初值         --       负3.70
    
    4月23日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            3月         --    顺差24.73
    0600 德国Gfk消费者信心指数                           5月         --       正10.0
    0645 法国企业景气指数                                4月         --         正99
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         4月初值         --         48.8
                   服务业PMI                                         --         52.4
                   综合PMI                                           --         51.5
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         4月初值         --         52.8
                   服务业PMI                                         --         55.4
                   综合PMI                                           --         55.4
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)       4月初值         --         52.2
                     服务业PMI                                       --         54.2
                     综合PMI                                         --         54.0
    0800 意大利薪资指数(较前月)                          3月         --         持平
                       (较上年同期)                                  --        +1.0%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                3月         --        62.16
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                         --     短差0.25
    0830 英国零售销售(较上月)                            3月         --        +0.7%
                     (较上年同期)                                    --        +5.7%
             扣除能源的零售销售(较上月)                              --        +0.7%
                               (较上年同期)                          --        +5.1%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              3月初值         --     顺差28.4
   (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐