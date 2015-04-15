欧洲经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月13日当周 4月15日(三) 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正15 正14 4月16日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -1.4% (较上年同期) -- -3.6% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差2.19 4月17日(五) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3% 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 2月 -- 盈余82 经季节调整的经常帐(亿欧元) 盈余294 盈余294 直接及证券投资(亿欧元) -- 流出248 0830 英国请领失业金人数(千人) 3月 减少29.5 减少31.0 按ILO标准计算的失业率 截止2月的三个月 5.6% 5.7% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.8% +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +1.7% +1.6% 0900 欧元区HICP(较前月) 3月终值 +1.1% +0.6% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品与能源的HICP(较前月) 3月 +1.3% +0.5% (较上年同期) +0.6% +0.7% 4月20日当周 4月20日(一) 0600 德国PPI(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- -2.1% 4月21日(二) 0900 德国ZEW景气判断指数 4月 -- 正54.8 ZEW现况指数 -- 正55.1 4月22日(三) 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 2月 -- -3.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -5.5% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 2月 -- -1.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.5% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 负37.9 0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 2月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.7% 1400 欧元区消费者信心指数 4月初值 -- 负3.70 4月23日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差24.73 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 -- 正10.0 0645 法国企业景气指数 4月 -- 正99 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 48.8 服务业PMI -- 52.4 综合PMI -- 51.5 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 52.8 服务业PMI -- 55.4 综合PMI -- 55.4 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 52.2 服务业PMI -- 54.2 综合PMI -- 54.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 -- 62.16 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差0.25 0830 英国零售销售(较上月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- +5.7% 扣除能源的零售销售(较上月) -- +0.7% (较上年同期) -- +5.1% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差28.4 (完)