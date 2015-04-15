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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 07:14 BJT

全球金融：美国官员称将继续接洽中国，使亚投行符合较高治理标准

多位美国官员曾表示，希望亚投行能与现有国际机构合作，进而接受这些机构有关透明度的标准，避免腐败，同时保护环境和劳工权益。

美国财政部一位高级官员在同记者的电话会议上说，新成立的亚投行同样允许“美国以一种双边方式与中国合作”。

“这是我们在亚投行问题上发表的明确讯息，”这位官员在电话中说。

尚不清楚这种双边合作会包含什么。美国财政部一位发言人称，这位官员指的并不是美国对亚投行项目合作出资。

这位官员还表示，美国将继续敦促各国利用所有现有手段促进经济成长。他特别点出德国、中国和韩国目前经常账盈余不断增大。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 王丽鑫/杜明霞)
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