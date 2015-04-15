英国经济：3月房价差值升至正21，为五个月来最高--RICS

RICS首席分析师Simon Rubinsohn称，“但最新调查显示可见趋势是楼市存在真正的危机，急需下届政府解决，”

楼市在大选中为重大议题，现任首相卡梅伦及工党在民调中得票率非常接近。

Rubinsohn称，初步迹象显示，房价可能再次上涨，因库存供应持续下降。

预计未来12个月房价上涨的净受访者比例升至10个月高点70%。

RICS是暗示楼市在2014年多数时间表现温和后可能再度上涨的最新调查。

英央行上月数据显示，2月英国抵押贷款批准宗数触及六个月高位，同时抵押贷款机构Halifax表示，英国3月房价增幅高于预期。(完)