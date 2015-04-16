美国经济：里奇蒙联储总裁称，美国缺少合格雇员可能损及增长潜力

拉克尔在一份为商业团体准备的讲话中表示，大学毕业生额外多挣的工资从1980年以来已经增长一倍，因而“不可避免地得出结论认为，经济对于技能劳动者的需求不断增长，而我们落在了后面。”

他在讲稿中没有对货币政策置评。

他的讲话呼应了美联储主席叶伦去年底的一些言论，当时叶伦对美国经济可能损失的流动性发表评论。美联储官员在探讨社会问题时经常采取谨慎态度，但他们也认为，收入不均衡以及美国劳动力薪资可能出现的分化，对未来经济成长构成潜在风险。

“经济成长并不仅仅因为我们有更多的人或机器在工作...还需要技术进步提高现有劳动者的生产率，”拉克尔说。如果不下功夫提高教育程度和劳动者技能，“就可能出现富者更富、贫者更贫的情况。”

拉克尔说，他认为有必要从加强儿童早期教育开始，以避免在学生阶段落后并且难以赶上。

不过他表示，重点不应该仅仅放在学校教育的普及。他提到南加州在大约一代人的时间里经历了纺织行业衰落、汽车和飞机等高端行业大量建厂的变化。他认为应该把注意力更多放在帮助劳动者做好准备，以便在技能要求日益精深的工厂中获得职位。(完)