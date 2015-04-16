更新版1-日本个股：丰田结束扩张冻结期，将在墨西哥和中国建新厂

Lentz称，该加拿大工厂将引入一款新产品，这是丰田北美生产调整措施的一部分，墨西哥将主要生产利润率较低的小型车，密西西比一工厂目前在生产卡罗拉(Corolla)。

丰田在加拿大和美国中部的工厂将主要生产价格较高的大型车和运动型车(运动休旅车，SUV)。Lentz称，皮卡生产将保留在德克萨斯州和墨西哥。

丰田表示，将向中国投资约525亿日圆(合4.40亿美元)，在广州车厂增加新设备和第三条生产线。该厂是丰田与广汽集团 的合资企业。该生产线可能将于2017年投产，年产能约为10万辆。

周三的行动正式结束了丰田汽车社长丰田章男为期三年的扩张冻结期，并令包括大众汽车 、通用汽车 和福特汽车 在内的竞争对手压力倍增。

在2007-2009年经济衰退及2010年汽车召回丑闻中，丰田汽车的销售受创。该公司表示，目前整体产能利用率约为90%，2009年时约为70%。

随着在墨西哥兴建新厂，Lentz称，“目前我们的扩张基本上符合需求。”(完)