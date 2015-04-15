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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 07:40 BJT

《全球汇市》 美元在温和下跌后进行整理，加元引领商品货币涨势

美联储褐皮书报告也强调了美元强势的影响。报告称，汇率偏高及油价下跌影响到一些行业。

周四亚洲经济面消息较淡静，前一天中国公布一系列令人失望的经济数据，助燃对中国进一步放宽政策的预期。

澳洲0030GMT将公布就业报告，可能影响澳元走势，不过影响持续时间或短暂。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0675 1.0684 -0.08 -11.75 1.2097

美元/日圆 119.15 119.13 +0.02 -0.44 119.68

欧元/日圆 127.19 127.28 -0.07 -12.15 144.78

美元/瑞郎 0.9645 0.9645 +0.00 -2.98 0.9941

英镑/美元 1.4824 1.4837 -0.09 -4.81 1.5573

美元/加元 1.2300 1.2286 +0.11 +5.87 1.1618

澳元/美元 0.7673 0.7679 -0.08 -6.06 0.8168

新西兰元/美元 0.7591 0.7585 +0.08 -2.64 0.7797

澳元/日圆 91.420 91.480 -0.07 -6.48 97.750

新西兰元/日圆 90.450 90.360 +0.10 -3.07 93.310

英镑/日圆 176.63 176.75 -0.07 -5.23 186.38

澳元/新西兰元 1.0105 1.0107 -0.02 -3.48 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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