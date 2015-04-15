《全球汇市》 美元在温和下跌后进行整理，加元引领商品货币涨势

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
美联储褐皮书报告也强调了美元强势的影响。报告称，汇率偏高及油价下跌影响到一些行业。
周四亚洲经济面消息较淡静，前一天中国公布一系列令人失望的经济数据，助燃对中国进一步放宽政策的预期。
澳洲0030GMT将公布就业报告，可能影响澳元走势，不过影响持续时间或短暂。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0675 1.0684 -0.08 -11.75 1.2097
美元/日圆 119.15 119.13 +0.02 -0.44 119.68
欧元/日圆 127.19 127.28 -0.07 -12.15 144.78
美元/瑞郎 0.9645 0.9645 +0.00 -2.98 0.9941
英镑/美元 1.4824 1.4837 -0.09 -4.81 1.5573
美元/加元 1.2300 1.2286 +0.11 +5.87 1.1618
澳元/美元 0.7673 0.7679 -0.08 -6.06 0.8168
新西兰元/美元 0.7591 0.7585 +0.08 -2.64 0.7797
澳元/日圆 91.420 91.480 -0.07 -6.48 97.750
新西兰元/日圆 90.450 90.360 +0.10 -3.07 93.310
英镑/日圆 176.63 176.75 -0.07 -5.23 186.38
澳元/新西兰元 1.0105 1.0107 -0.02 -3.48 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张荻/李春喜/徐文焰/李爽 审校 于春红/戴素萍/王丽鑫)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。