EIA库存周报：美国上周原油库存创年内最小增幅，因进口减少

路透纽约4月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅小于预期，因进口量下降；另外汽油库存减少而馏分油库存增加。

上周美国原油库存 增加130万桶，为1月2日止当周以来的最小升幅。分析师原先预期为增加410万桶。

EIA称，原油交割地库欣的原油库存 增长128.7万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加28.3万桶，产能利用率 上升2.2个百分点。

汽油库存 下滑210万桶，路透访问的分析师预计仅为下降20万桶。

EIA数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加200万桶，超出预估的88.6万桶增幅。