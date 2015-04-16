金砖国家：4月15日股汇市收盘纵览

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透4月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月15日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.01%或0.10点，报1,036.87点。
中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济数据疲弱拖累大盘
中国汇市：人民币收创一周新高，一季度经济数据未造成明显影响
香港股市：收高，受内地资金将流入港股的预期提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收复上日跌幅，上涨1.74%，收盘报54,918.74点；受巴西国家石油公司(Petrobras) 和钢铁厂商Usiminas 股价上涨提振。
巴西汇市：雷亚尔上涨0.6%，因好于预期的国内经济数据抵消了有关中国经济的忧虑；雷亚尔兑美元收报3.0338/43，周二收报3.0623/30。
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南非股市：走高，Sasol因原油价格反弹涨幅居前，主要海外市场的乐观基调也带来提振。指标Top-40绩优股指数 涨0.9%报47,452点；大盘综合指数 涨0.8%报53,720点。
南非汇市：兰特走低，因电力危机和反外国人暴力事件持续
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印度股市：周三下跌1%左右，指标NSE指数结束七日连涨走势，因卢比汇率走强担忧打压出口商类股。BSE指数 收低0.84%，报28,799.69点；NSE指数 收低0.95%，报8,750.20点。
印度汇市：卢比兑美元走强，收报62.3650/3750，上一交易日收报62.5050/5150；之前弱于预期的美国零售销售数据令人猜测，美国将在更长时间内维持低利率。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨3.63%，报1,052.330点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.59%，报571.54点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨2.35%至49.700卢布；卢布兑欧元 涨2.04%至53.067卢布。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。