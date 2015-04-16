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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:21 BJT

金砖国家：4月15日股汇市收盘纵览

路透4月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月15日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.01%或0.10点，报1,036.87点。

中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济数据疲弱拖累大盘

中国汇市：人民币收创一周新高，一季度经济数据未造成明显影响

香港股市：收高，受内地资金将流入港股的预期提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收复上日跌幅，上涨1.74%，收盘报54,918.74点；受巴西国家石油公司(Petrobras) 和钢铁厂商Usiminas 股价上涨提振。

　　巴西汇市：雷亚尔上涨0.6%，因好于预期的国内经济数据抵消了有关中国经济的忧虑；雷亚尔兑美元收报3.0338/43，周二收报3.0623/30。

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南非股市：走高，Sasol因原油价格反弹涨幅居前，主要海外市场的乐观基调也带来提振。指标Top-40绩优股指数 涨0.9%报47,452点；大盘综合指数 涨0.8%报53,720点。

南非汇市：兰特走低，因电力危机和反外国人暴力事件持续

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印度股市：周三下跌1%左右，指标NSE指数结束七日连涨走势，因卢比汇率走强担忧打压出口商类股。BSE指数 收低0.84%，报28,799.69点；NSE指数 收低0.95%，报8,750.20点。

印度汇市：卢比兑美元走强，收报62.3650/3750，上一交易日收报62.5050/5150；之前弱于预期的美国零售销售数据令人猜测，美国将在更长时间内维持低利率。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨3.63%，报1,052.330点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.59%，报571.54点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨2.35%至49.700卢布；卢布兑欧元 涨2.04%至53.067卢布。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)

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