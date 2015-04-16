美国与加拿大经济指标预测--4月16日-4月23日****

投行观点：沃尔玛目标价从74美元下调至70，评级为中性--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月13日当周
4月16日(四)
1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 104.0 89.7
建筑许可年率(万户) 108.0 110.2
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月11日当周 28.0 28.1
四周均值(万人) -- 28.23
续请失业金人数(万人) 4月4日当周 231.2 230.4
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 6.0 5.0
4月17日(五)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 持平
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.1%
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.9%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +0.5% -1.7%
1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 94.0 93.0
现况指数 105.2 105.0
预期指数 87.0 85.3
4月20日当周
4月20日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.11
4月21日(二)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 -- -3.1%
4月22日(三)
1300 美国房价(较前月) 2月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.1%
美国房价指数 -- 219.0
1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 500 488
4月23日(四)
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 55.7
1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 52.3 53.9
1500 美国堪萨斯联储综合指数 4月 -- 负4
制造业指数 -- 负2 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 戴素萍)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。