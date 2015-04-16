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市场报道 | 2015年 4月 16日 星期四 08:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

4月13日当周

4月16日(四)

1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 104.0 89.7

建筑许可年率(万户) 108.0 110.2

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月11日当周 28.0 28.1

四周均值(万人) -- 28.23

续请失业金人数(万人) 4月4日当周 231.2 230.4

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 6.0 5.0

4月17日(五)

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2%

未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 持平

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%

每周平均实质所得(较前月) -- -0.1%

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.9%

(较上年同期) +1.0% +1.0%

央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.6%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +0.5% -1.7%

1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.2%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 94.0 93.0

现况指数 105.2 105.0

预期指数 87.0 85.3

4月20日当周

4月20日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.11

4月21日(二)

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 -- -3.1%

4月22日(三)

1300 美国房价(较前月) 2月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.1%

美国房价指数 -- 219.0

1400 美国成屋销售年率(万户)　 3月 500 488

4月23日(四)

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 55.7

1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 52.3 53.9

1500 美国堪萨斯联储综合指数 4月 -- 负4

制造业指数 -- 负2 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 戴素萍)

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