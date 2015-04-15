《中国报摘》--中国证券报4月16日

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
* 头版头条:
--中国证监会主席助理张育军表示，监管部门将支持互联网企业开展资本市场业务，包 括放宽行业准入，实施业务牌照管理；积极支持互联网企业改制上市融资，加强公司治理；欢迎和支持互联网企业开展场外业务；鼓励支持互联网企业参与资本市场基础设施建设。
* 其他:
--福建、河北、海南等省份近日密集出台2015年污染物减排计划，确定减排硬性指标。整体来看，防控多个污染源成为减排计划的重点任务，节能减排与淘汰过剩产能相结合是减排计划的亮点。
--根据基金业协会的数据，截至3月底，中国公募基金资产规模合计52,414.37亿元，环比增加7.8%，贡献主力是权益类基金。这是公募基金资产规模首次突破5万亿元。
--QDII热销带动易方达新客户量激增，今年3月底到4月10日易方达H股ETF联接的客户数激增11倍，易方达亚洲精选的客户数也激增2倍以上。
--东方财富 发布重组预案，公司拟以发行股份方式收购同信证券100%股份，标的资产预估值为40亿元至45亿元。同时，公司拟非公开发行募集配套资金13.33亿元至15亿元。
--从周四起，恒大全国所有楼盘住宅全面实施无理由退房。恒大集团 表示，住宅也是商品，理应获得“包退”承诺，企业发展到一定阶段，要承担更多的社会责任。
--“福建省建设21世纪海上丝绸之路核心区实施方案”已经基本形成送审稿，将尽快按程序报批实施。方案提出，支持泉州市建设“海丝”先行区，支持福州市设立福州新区，加快平潭综合实验区等开放合作重点功能区建设。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 黄凯)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。