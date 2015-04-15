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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月16日

* 头版头条:

--中国证监会主席助理张育军表示，监管部门将支持互联网企业开展资本市场业务，包　括放宽行业准入，实施业务牌照管理；积极支持互联网企业改制上市融资，加强公司治理；欢迎和支持互联网企业开展场外业务；鼓励支持互联网企业参与资本市场基础设施建设。

* 其他:

--福建、河北、海南等省份近日密集出台2015年污染物减排计划，确定减排硬性指标。整体来看，防控多个污染源成为减排计划的重点任务，节能减排与淘汰过剩产能相结合是减排计划的亮点。

--根据基金业协会的数据，截至3月底，中国公募基金资产规模合计52,414.37亿元，环比增加7.8%，贡献主力是权益类基金。这是公募基金资产规模首次突破5万亿元。

--QDII热销带动易方达新客户量激增，今年3月底到4月10日易方达H股ETF联接的客户数激增11倍，易方达亚洲精选的客户数也激增2倍以上。

--东方财富 发布重组预案，公司拟以发行股份方式收购同信证券100%股份，标的资产预估值为40亿元至45亿元。同时，公司拟非公开发行募集配套资金13.33亿元至15亿元。

--从周四起，恒大全国所有楼盘住宅全面实施无理由退房。恒大集团 表示，住宅也是商品，理应获得“包退”承诺，企业发展到一定阶段，要承担更多的社会责任。

--“福建省建设21世纪海上丝绸之路核心区实施方案”已经基本形成送审稿，将尽快按程序报批实施。方案提出，支持泉州市建设“海丝”先行区，支持福州市设立福州新区，加快平潭综合实验区等开放合作重点功能区建设。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 黄凯)
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