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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:06 BJT

****主要国家经济指标预测--4月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  
    
    4月16日(四)
    0130 澳洲新车销售                                 3月            --        +2.9%
    0130 澳洲就业人口(千人)                           3月       增加15.0    增加15.6
             全职就业人口(千人)                                      --     增加10.3
             就业参与率                                            64.6%       64.6%
             失业率                                                 6.3%        6.3%
    0300 新西兰公债外资持有比例                       3月            --        62.5%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  3月            --        -1.4%
                            (较上年同期)                             --        -3.6%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 2月            --     顺差4.52
               全球贸易收支(亿欧元)                                  --     顺差2.19
    1230 美国房屋开工年率(万户)                       3月           104.0       89.7
             建筑许可年率(万户)                                     108.0      110.2
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            4月11日当周         28.0       28.1
                         四周均值(万人)                               --       28.23
                   续请失业金人数(万人)           4月4日当周        231.2      230.4
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数               4月             6.0        5.0

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
     
    4月15日(三)
     --  韩国出口(较上年同期)                       3月修正值        -4.3%       --  
             进口(较上年同期)                                       -15.3%       --
             贸易收支(亿美元)                                       顺差84       --          
    0030 澳洲消费者信心指数                            4月           -3.2%       --  
    0600 德国CPI(较前月)                           3月终值           +0.5%     +0.5%
                (较上年同期)                                         +0.3%     +0.3%
             HICP(较前月)                                            +0.5%     +0.5%
                 (较上年同期)                                        +0.1%     +0.1%
    0645 法国HICP(较前月)                          3月终值           +0.7%     +0.7%
                 (较上年同期)                                         持平      持平
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)          2月         顺差203   顺差211
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周           448.2      --
              再融资指数                                           1,908.1      --
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数                4月          负1.19     7.00
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      2月           -1.7%    +0.4%
    1315 美国工业生产(较前月)                          3月           -0.6%    -0.3%
             制造业产出(较前月)                                      +0.1%    +0.1%
             产能利用率                                              78.4%    78.7%
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          4月             56       55
    1400 加拿大央行利率决议                            --            0.75%    0.75%
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                    2月       净流入41       -- 
         外国购买美国公债(亿美元)                                  卖出63       -- 
    2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               3月           54.5       -- 
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              3月           正21     正15 (完)

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