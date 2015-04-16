主要国家经济指标预测--4月16日****

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月16日(四) 0130 澳洲新车销售 3月 -- +2.9% 0130 澳洲就业人口(千人) 3月 增加15.0 增加15.6 全职就业人口(千人) -- 增加10.3 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 6.3% 6.3% 0300 新西兰公债外资持有比例 3月 -- 62.5% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -1.4% (较上年同期) -- -3.6% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差2.19 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 104.0 89.7 建筑许可年率(万户) 108.0 110.2 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月11日当周 28.0 28.1 四周均值(万人) -- 28.23 续请失业金人数(万人) 4月4日当周 231.2 230.4 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 6.0 5.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月15日(三) -- 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 -4.3% -- 进口(较上年同期) -15.3% -- 贸易收支(亿美元) 顺差84 -- 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -3.2% -- 0600 德国CPI(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.3% HICP(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0645 法国HICP(较前月) 3月终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) 持平 持平 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 2月 顺差203 顺差211 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 448.2 -- 再融资指数 1,908.1 -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 负1.19 7.00 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 -1.7% +0.4% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 -0.6% -0.3% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.1% 产能利用率 78.4% 78.7% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 56 55 1400 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75% 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 净流入41 -- 外国购买美国公债(亿美元) 卖出63 -- 2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 3月 54.5 -- 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正21 正15 (完)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。