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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:19 BJT

表格：外资上周仍买超日本股票，日本投资者买超海外债券

路透东京4月16日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
4月11日当周，外资仍买超日本股票。
    
    外资4月11日止当周在日本股市买超1.0421万亿(兆)日圆，前一周买
超1.0361万亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券2,151亿日圆，前一周为卖超3.072
5万亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                         股市          债市        货币市场
    4月5日-4月11日   +1,042.1         +288.1         -881.6 
    3月29日-4月4日　 +1,036.1         +999.3r        -798.5 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
    
                         股市           债市        货币市场
    4月5日-4月11日     +279.4         +215.1          +33.9 
    3月29日-4月4日　　 +424.4       -3,072.5r         -94.7 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：
    link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：
    link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 王颖；审校 戴素萍)

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