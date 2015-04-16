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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:12 BJT

企业并购：新加坡伟创力洽购阿尔卡特-朗讯旗下部分中国业务--消息

这两名消息人士未透露上海贝尔旗下制造部门相关交易的价值。他们表示，价格仍在协商之中，将取决于最终交易内容。

消息人士拒绝具名，因交易尚未公开。

伟创力没有立即发表评论。其客户包括微软 、谷歌 和西门子 。

阿尔卡特-朗讯及其上海合资公司拒绝评论。

诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)表示，他和阿尔卡特-朗讯首席执行官Michel Combes近期将会晤各自的中国伙伴，讨论旗下中国部门的未来。

诺基亚高层拒绝对伟创力交易置评。

据阿尔卡特-朗讯的2014年年报，上海贝尔是其与中国政府建立的合资企业，它持有50%左右股权。(完)

(编译 李爽/张涛；审校 戴素萍/于春红)

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