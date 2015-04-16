版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:19 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月16日

*工商时报：

--因应炎夏来临，电厂5月进入岁修，又逢部分地区进入三阶限水、冲击水力发电，也影响需用水降温的火力发电机组。经济部能源局昨日示警，今年5月有七座机组排入岁修，届时备转容量率恐将降至3.3%，此数值是近10年新低，5月下旬恐有限电危机。

--担心房市泡沫化，银行再提出新警戒线。据透露，由于银行普遍预期房市交易至少可能衰退一成，已有部分银行开始启动新的警戒机制，以往建商土建融贷款除非超过六成，否则不用交付信托，现在银行已紧缩信托要件，只要融资成数五成以上，除了土地是当然担保品，建商不仅土地，连同建筑执照都必须一起交付银行信托。

*经济日报：

--部分网路禁售商品，可望有条件解禁。行政院政务委员蔡玉玲近日要求财政部研议，在技术上可避免贩售给未成年人情况下，应准许网购酒品。此外，卫福部也正研议，准许抛弃式隐形眼镜、血糖机等二类医材，可在网上贩售。

--宏泰人寿资本适足率未达法定标准，且未能提出去年底达标计画，金管会昨日开罚。因应金管会要求，宏泰人寿日前董事会通过拟以两笔资产作价办理增资108.13亿台币，一旦完成增资，资本适足率可上看250%。

--囤房重税5月开征，仅台北市今年开始实施。原本有五县市针对非自住的住家房屋从重课税，但财政部统计，宜兰、新北及桃园市均确定延后一年施行。5月缴纳房屋税，坐拥台北市房屋的纳税人，将成全台税负最重的族群。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐