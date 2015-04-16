《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
*工商时报：
--因应炎夏来临，电厂5月进入岁修，又逢部分地区进入三阶限水、冲击水力发电，也影响需用水降温的火力发电机组。经济部能源局昨日示警，今年5月有七座机组排入岁修，届时备转容量率恐将降至3.3%，此数值是近10年新低，5月下旬恐有限电危机。
--担心房市泡沫化，银行再提出新警戒线。据透露，由于银行普遍预期房市交易至少可能衰退一成，已有部分银行开始启动新的警戒机制，以往建商土建融贷款除非超过六成，否则不用交付信托，现在银行已紧缩信托要件，只要融资成数五成以上，除了土地是当然担保品，建商不仅土地，连同建筑执照都必须一起交付银行信托。
*经济日报：
--部分网路禁售商品，可望有条件解禁。行政院政务委员蔡玉玲近日要求财政部研议，在技术上可避免贩售给未成年人情况下，应准许网购酒品。此外，卫福部也正研议，准许抛弃式隐形眼镜、血糖机等二类医材，可在网上贩售。
--宏泰人寿资本适足率未达法定标准，且未能提出去年底达标计画，金管会昨日开罚。因应金管会要求，宏泰人寿日前董事会通过拟以两笔资产作价办理增资108.13亿台币，一旦完成增资，资本适足率可上看250%。
--囤房重税5月开征，仅台北市今年开始实施。原本有五县市针对非自住的住家房屋从重课税，但财政部统计，宜兰、新北及桃园市均确定延后一年施行。5月缴纳房屋税，坐拥台北市房屋的纳税人，将成全台税负最重的族群。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。