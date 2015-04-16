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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报4月16日

* 头版头条：

--中国内地今年经济开局不利，第一季国内生产总值（GDP）按年增幅回落至7%，为6年来季度最差，触及政府全年增长7%左右目标的底线。

* 其他：

--阿里健康 获阿里巴巴 注入天猫在线医药业务，按扩大后股本计市值暴增至1,453亿港元，成为本港第二大科网股，仅次腾讯 。

--海通国际 副主席兼董事总经理林涌称，该行早已布局收购日本研究机构Japaninvest，冀全球销售A股研究报告。

--据法储银（Natixis）调查显示，67%香港投资者看好今年投资环境，而且更愿意加大投资风险以提高回报，并带动资金由债券转投股票等风险资产市场。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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