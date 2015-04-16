《台湾重要政经日程》--4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
=====================今日重要政经消息============================== 4/16(四) --09:00 立法院财政委员会邀财政部长、央行总裁等报告并备询。 --14:00 台积电 公布第一季财报及召开投资人说明会。 --14:30 大立光 第一季投资人说明会。 ===================================================================== 4/20(一) --13:30 富兰德林证券举办台商大陆资金需求研讨会。 --16:00 台湾经济部公布3月外销订单。 4/22(三) --两岸三地经济日报财经高峰论坛。 *--11:30 元大宝来投信记者会。 --08:30 主计总处公布3月季调失业率，上月为3.74%。 4/23(四) --16:00 经济部公布3月工业生产，上月为年增3.32%。 4/24(五) --16:10 台湾央行公布3月M2货币总计数，上月为年增6.51%。 *4/28(二) --12:00 永丰投信举行记者会。 --14:00 友达 第一季投资人说明会。 4/30(四) --08:30 台湾第一季GDP概估值。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 5/5(二) --08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月为-0.61%。 --16:10 央行公布4月底外汇存底，上月底4,146.89亿美元。 5/8(五) --16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口金额年跌8.9%。 5/12(二) --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行 。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 ------------------------------------------------------------------ 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。