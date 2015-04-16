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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--4月16日

==========================今日重要政经日程==========================

4/16（周四）

--国务院新闻办上午10时举行新闻发布会，请国家知识产权局局长申长雨、国家工商行政管理总局副局长刘俊臣、国家版权局副局长阎晓宏介绍2014年中国知识产权发展状况，并答记者问。

--国家发展改革委定于上午9:30召开新闻发布会，主题是：解读《长江中游城市群发展规划》，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

*--下午14时在中国贸促会礼堂举行新闻发布会，中国贸促会副会长、米兰世博会中国馆政府总代表王锦珍介绍中国参展米兰世博会有关情况及中国馆最新筹备进展情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

4/26（周日）

--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。

4/28（周二）

--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)

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