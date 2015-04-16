《中国债券市场每日交易备忘》--4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/16 实际使用外资(FDI) 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --继中国证监会开展券商融资融券两融业务例行检查后，央行也开始对商业银行两融收 益权业务情况进行摸底。两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至 今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。 --作为最重要的宏观经济政策制定部门，承载中国央行首要事务的货币政策司负责人人 选备受瞩目。三位消息人士透露，中国央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长；此 前司长张晓慧已升任中国央行行长助理。 --中国国务院周三召开常务会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工 建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。