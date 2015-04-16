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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:30 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月16日

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    --4/16    实际使用外资(FDI)                     3月    
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
      
    --继中国证监会开展券商融资融券两融业务例行检查后，央行也开始对商业银行两融收
益权业务情况进行摸底。两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至
今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。 
    --作为最重要的宏观经济政策制定部门，承载中国央行首要事务的货币政策司负责人人
选备受瞩目。三位消息人士透露，中国央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长；此
前司长张晓慧已升任中国央行行长助理。 
    --中国国务院周三召开常务会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工
建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。 
(完)  
            
    
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