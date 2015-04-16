《香港报摘》--信报4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 头版头条：
--内银终于发威，昨天有超过200亿元资金扫入内银股，其中散户最爱的中国银行 再创出上市后新高。
* 其他：
--滙丰证券预期，5月的恒生指数 成分股季度检讨有机会剔除市值占比较低的华润创业 ，换入汉能薄膜发电 。
--新鸿基地产 旗下香港电讯商数码通 突然易帅，出任数码通总裁一职14年的黎大钧请辞执行董事以及总裁的职务，并留任到8月底为止。
--周大福珠宝 截至3月底止季度同店销售按年跌16%，较上一季跌幅略为收窄，但香港、澳门及其他市场同店销售的跌幅则由上季21%扩大至26%。
--前行政会议成员兼前商品交易所主席张震远被债主新利控股 （现称青建国际）非执行董事梁志汉申请破产，案件经多次押后，昨日法院颁布破产令，庭上资料披露张震远欠债至少1.2亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。