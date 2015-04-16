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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:39 BJT

《香港报摘》--信报4月16日

* 头版头条：

--内银终于发威，昨天有超过200亿元资金扫入内银股，其中散户最爱的中国银行 再创出上市后新高。

* 其他：

--滙丰证券预期，5月的恒生指数 成分股季度检讨有机会剔除市值占比较低的华润创业 ，换入汉能薄膜发电 。

--新鸿基地产 旗下香港电讯商数码通 突然易帅，出任数码通总裁一职14年的黎大钧请辞执行董事以及总裁的职务，并留任到8月底为止。

--周大福珠宝 截至3月底止季度同店销售按年跌16%，较上一季跌幅略为收窄，但香港、澳门及其他市场同店销售的跌幅则由上季21%扩大至26%。

--前行政会议成员兼前商品交易所主席张震远被债主新利控股 （现称青建国际）非执行董事梁志汉申请破产，案件经多次押后，昨日法院颁布破产令，庭上资料披露张震远欠债至少1.2亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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