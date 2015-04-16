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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:35 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月16日

路透香港4月16日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.751港元      
 ）
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周三收高75.91点，或0.42%，报18,112.61点。因对企业获利和油价回落的忧
 虑缓解。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       167.820    4.13      41212            13.008       0.84
 中国铝业                      15.390   -1.09      97659             4.772      -1.41
 中国移动                      69.020   -2.28     325085           106.995       0.56
 中国人寿                      73.280   -2.42     142814            37.866      -0.09
 中石油                       130.990    2.05      41622            10.153       0.53
 中石化                        88.030    2.13      47285             6.823       0.64
 汇丰控股                      45.890    0.55    1623317            71.139       0.48
 中电信                        73.600    0.82      14954             5.705       0.44
 中国联通                      17.950    1.93     208722            13.913       1.11
 兖州煤业                      10.370   -2.63      52041             8.038      -0.52
 华能国际                      51.310   -2.49      47854             9.943       2.40
 南方航空                      46.590   -0.68      31690             7.222      -0.65
 东方航空                      37.400   -0.61       8143             5.798      -1.90
 中芯国际                       5.570   -0.18      15197             0.863      -0.75（完）

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