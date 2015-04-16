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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:41 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元盘初跳升，因停止单遭触发

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    * 欧元兑美元随着亚洲盘全面开盘跳涨50个点子，因停止单遭触发
    * 美元在亚洲盘初全面遭遇卖盘，情况罕见
    * 没有重大消息推动，美元多头在淡静市况中缩减持仓
    * 稍早低位1.0673和20日移动均线切入位1.0802为初步支撑位和阻力
位
    * 图表：link.reuters.com/fyq54w
    (完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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