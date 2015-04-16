《交易视点》台债中短券料区间整理，下档空间有限--元大宝来证

路透台北4月16日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美联储昨晚公布经济和皮书显示在2月中至3月底，美国经济活动持续扩张，但油价及强势美元影响了制造业活动，部分因页岩油气井生产活动剧降所致，但市场仍认为经济数据疲弱可能与天候恶劣有关，支撑公债殖利率。终场指标10年期公债收在1.90%，与前一交易日殖利率几近持平。

根据最新美国公布经济和皮书显示经济活动依然在扩张，等待第二季天气因素消除之后较能看出实际经济活动面貌，但油价及强势美元影响之下，通膨短时间似乎很难看到明显提升，在六月美联储理事会前，可望从经济数据及新债标售结果反应市场气氛，指引美债未来殖利率走势，而台债殖利率在长券标售利多已反应完毕，20年券买盘在2.14%附近很难在进一步下探，但目前资金充沛，在有养券需求之下，中短券在短线上以区间为主，唯需注意目前殖利率位阶偏低，下档空间有限，预估五年券成交利率区间在0.95-1.05%，10年券成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)