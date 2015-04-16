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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:51 BJT

全球金市：黄金延续涨势，因美元走软且美国数据疲弱

美元指数周四连续第三天下跌，金价得到提振。
    
    美国周三公布疲弱经济数据，亦推低美元。
    
    3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活
动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。 
    
    分析师已大幅调降对今明年金价和银价的预期。路透上月对38位分析
师和交易商的调查显示，今年金价料为每盎司1,209美元，1月时预估为1,
234美元。(完)
        
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 (编译 李春喜/戴素萍 审校 李爽/于春红)

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