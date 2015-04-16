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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 08:48 BJT

《交易视点》台债静候美债突破区间，10年券较有追价意愿--群益金鼎证券

路透台北4月16日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三台债利率维持横盘整理的走势，市场追价力道薄弱，但也无明显卖压，10年券相对较有追价意愿，整体来看仍在区间内波动。短线等待美债突破区间后对台债较有影响力。10年券区间预估在1.50-1.55%，5年券预估在0.97-1.03%。

IRS(利率交换)市场维持冷清的市况，短线预估五年期在1.25%上下整理。5YR成交1.2475%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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