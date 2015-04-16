《中国报摘》--其他报纸重要消息4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
**上海证券报**
--莱美药业 称，其香港子公司与美国生物医药公司Argos Therapeutics 签约，独家获得在中国内地及港澳台生产开发和商业化运作AGS-003（Argos治疗癌症的细胞免疫疗法产品）的权利。
--工信部电子信息司电子基础处处长乔跃山表示，下一步要深化光伏政策的配合，近期工信部将会同银监会、能源局研究制定具体措施，加强行业制造规范、信贷融资、电站建设补贴发放的联动作用。
**证券时报**
--大连万达集团董事长王健林表示，万达电商平台的理财产品将于下月开卖，包括基金和保险产品。万达正积极探索资产证券化如房地产投资信托基金（REITs)、外部投资和互联网＋金融，从而降低对销售物业的依赖。
**第一财经日报**
--中国科技企业Ninebot（纳恩博）近日完成8,000万美元A轮融资，小米 、红杉资本、顺为资本和华山投资共同投资，小米成为Ninebot第一大机构股东，后者成为小米生态链企业。
**21世纪经济报 道**
--国家信息中心首席经济师范剑平预测，在今年下半年约7月份的时候，中国经济会开始慢慢企稳。
**人民日报**
--筹建亚投行首席谈判代表会议主席、财政部副部长史耀斌表示，根据亚投行筹建工作计划，各方将于4月底和5月底分别在北京和新加坡举行筹建亚投行第四次和第五次首席谈判代表会议，商定亚投行章程草案，并于6月底前签署章程，亚投行年底前正式运营。
**金融时报**
--中非发展基金拟向广东倬亿投资公司注资1亿元人民币支持其国际化发展，助力其从传统贸易商向品牌运营商加速转型。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。