《中国报摘》--其他报纸重要消息4月16日

**上海证券报**

--莱美药业 称，其香港子公司与美国生物医药公司Argos Therapeutics 签约，独家获得在中国内地及港澳台生产开发和商业化运作AGS-003（Argos治疗癌症的细胞免疫疗法产品）的权利。

--工信部电子信息司电子基础处处长乔跃山表示，下一步要深化光伏政策的配合，近期工信部将会同银监会、能源局研究制定具体措施，加强行业制造规范、信贷融资、电站建设补贴发放的联动作用。

**证券时报**

--大连万达集团董事长王健林表示，万达电商平台的理财产品将于下月开卖，包括基金和保险产品。万达正积极探索资产证券化如房地产投资信托基金（REITs)、外部投资和互联网＋金融，从而降低对销售物业的依赖。

**第一财经日报**

--中国科技企业Ninebot（纳恩博）近日完成8,000万美元A轮融资，小米 、红杉资本、顺为资本和华山投资共同投资，小米成为Ninebot第一大机构股东，后者成为小米生态链企业。

**21世纪经济报 道**

--国家信息中心首席经济师范剑平预测，在今年下半年约7月份的时候，中国经济会开始慢慢企稳。

**人民日报**

--筹建亚投行首席谈判代表会议主席、财政部副部长史耀斌表示，根据亚投行筹建工作计划，各方将于4月底和5月底分别在北京和新加坡举行筹建亚投行第四次和第五次首席谈判代表会议，商定亚投行章程草案，并于6月底前签署章程，亚投行年底前正式运营。

**金融时报**

--中非发展基金拟向广东倬亿投资公司注资1亿元人民币支持其国际化发展，助力其从传统贸易商向品牌运营商加速转型。(完)