《路透晚报》--4月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--人民币汇率：人民币总体处于基本稳定水平，不希望人民币续贬--总理

中国国务院总理李克强表示，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

--中国经济：外商投资总体进大于出，坚持既有稳定外贸措施--商务部

中国3月实际使用外资（FDI）和对外非金融类直接投资同比略有上升，一季度累计看均实现两位数增长，商务部强调，外资对中国投资总体进大于出，未出现外资撤离潮。

--中国财政：3月财政收入延续低增长，国内增值税同比下降--财政部

中国3月财政收入同比增长5.8%；增幅比1-2月的3.2%有所回升，但延续低增长态势，主要因国内增值税下降，进口环节税收、房地产税收大减。3月财政支出则从1-2月的双位数明显下滑。

--中国经济：国务院核准建设“华龙一号”三代核电示范机组，以促稳增长

中国国务院周三召开常务会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。

--路透调查：超半数中国出口商预计外贸放缓局面还将持续至少六个月

根据路透在中国最大贸易博览会上进行的一项调查，超过半数的中国出口商预计，随着生产成本高涨以及欧洲市场需求的走软，当前的贸易放缓局面还将持续至少六个月。

--中国政策：国务院实施最严格水资源管理，整治十大重点行业水污染

中国继续重拳整治环境污染，继去年底修订大气污染防治法后，国务院周四发布水污染防治行动计划，明确实施最严格水资源管理，对取用水总量已达到或超标地区暂停审批其建设项目新增取水许可，并提出专项整治十大重点行业。

--中国政策：鼓励实施棚户区改造货币化安置，消化部分存量商品住房--财政部

中国财政部周四称，在支持保障性安居工程建设方面，鼓励实施棚户区改造货币化安置，对于商品住房库存量较大、房源充足的地方，鼓励采取货币安置方式，采取“补人头”与“补砖头”相结合，消化部分存量商品住房。

--中国房地产：今年首次将住房供应结构、土地供应结构联动调整--国土部

中国国土部土地利用管理司负责人在解读房地产用地调控政策时表示，今年首次将住房供应结构与土地供应结构联动调整，明确可以将商品住房调整为保障房，将商品住宅用地调整为保障性住房用地、养老服务业等用地，结构调整的政策支持力度进一步加大，稳定供求关系。

--中国经济：重大项目用地审批提速，交通水利能源等占95%以上--国土资源部

中国国土资源部对重大项目用地审批提速。目前国土资源部已审查通过国务院批准建设项目用地两批共111件，面积48.7万亩，其中交通、水利、能源等基础设施项目占95%以上。

--中国房地产：首季全国地价增速放缓，二季度土地成交或回升--国土部

中国国土资源部中国土地勘测规划院称，2015年第一季度全国主要监测城市地价增速放缓至0.55%，较上季度下降0.39个百分点。二季度在政策加码背景下，土地市场成交量或回升，需求可能放大。

--路透调查：台湾3月外销订单同比料仅增长0.6%

路透调查显示，台湾3月外销订单料仅较上年同期增长0.6%，2月外销订单为逾一年来首次下降。

【金融】

--中国金融：央行上海总部摸底辖区银行两融收益权业务风险--消息

继中国证监会开展券商融资融券两融业务例行检查后，央行也开始对商业银行两融收益权业务情况进行摸底。两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。

--两岸金融：台湾近期将预告OIU子法，最快6月陆客来台可买保单--消息

两位消息人士透露，台湾金管会近期将预告国际保险业务分公司(OIU)条例相关子法，在5月中旬正式公布后保险公司即可送件申请执照，预计最快6月陆客来台就可以买保单。而保险业者普遍看好陆客保单的长期发展，早就鸭子划水布局多时。

【固定收益】

--《分析》中国央行引低资金成本之意坚决，经济不佳政策放松随时可期

中国央行本周连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端引领社会融资成本下行之意愈加明显。另外，不佳的经济形势，令市场对二、三季度再次出台降准、降息等宽松政策预期强劲。

--中国货币市场：IPO近尾声回购利率多续跌，资金面预期仍稳关注季度缴税

中国银行间市场周四主要回购利率多小降。交易员表示，随着本轮新股申购基本接近尾声，资金供给充裕状态不改，盘中零星可见减点出资的机构，而机构质押信用债品种拆借的难度亦有所缓解。

--中国债市动态：现券震荡IRS小涨，资金价格趋稳市场转向观望

中国银行间债市周四现券早盘以盘整为主，因资金价格一路下行后渐趋稳，加之利率债供给忧虑仍在，市场暂时转向观望，利率互换(IRS)则仅小涨。

--新债招标：中国农发行一年增发债收益率3.6053%，三年3.99%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债，一年期增发债中标收益率3.6053%，三年新发债中标利率3.99%，七年增发债中标收益率为4.2124%。三期债对应投标倍数分别是3.16倍、3.64倍和2.93倍。

--中国新债：江苏省地方政府一般债券下周四招标，为今年首批地方债

中国江苏省财政厅周四发布通知，2015年今年首批648亿元省政府一般债券将于下周四（4月23日)在北京公开招标发行;同时一般债券承销团已经正式组建，共有27家机构入围；此为今年首批公布招标时间的地方政府债。

【外汇】

--中国外汇：2月净减持美国国债规模增至154亿美元，持债首位被日本取代

美国财政部最新公布的数据显示，中国2月净减持美国国债154亿美元，较1月的52亿美元大增，同时也是连续第六个月减持；期末持有量12,237亿美元，持债居首地位被日本所取代。

--中国汇市：人民币早盘升破6.20关口，受总理表态不希望人民币续贬提振

人民币兑美元即期周四早盘跳涨并升破6.20关口，中间价创一周新高。中国总理李克强表示不希望看到人民币继续贬值，为人民币汇率注入强心剂。

【证券/行业】

--中国证券：证监会提醒股票投资者要充分估计风险，不跟风不盲从

中国证监会主席肖钢周四表示，投资者要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。他特别提醒新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静。

--中国股市：沪综指收升2.7%继续刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨

中国股市沪综指周四收升2.7%刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨。分析师指出，今日股指低开后大幅走高，盘中拉升逾百点。此前困扰市场的新股发行（IPO），经济数据不佳和中证500股指期货推出等负面因素得以消化，大盘重拾升势，料后市整体走势依然乐观。

--中国证券：证监会官员称放宽行业准入等支持互联网企业开展资本市场业务

中国证监会主席助理张育军表示，互联网+资本市场是时代发展的必然要求，监管部门支持该类企业开展资本市场业务，具体举措包括放宽行业准入，实施业务牌照管理，以及支持互联网企业改制上市融资等。

--路透专访：沪港通登场后，LME更加接近打开中国市场--LME执行长

伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones接受专访时表示，明年左右将会首度推进潜在获利丰厚的中国市场，因一个备受期待的股票计画将撬开这个全球最大的大宗商品市场。

--中国证券：近半数QFII机构计划申请RQFII，对QDLP业务兴趣浓--报告

中国基金业协会最新发布的调研报告显示，受访的合格境外机构投资者（QFII）机构中，有近半数计划申请人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，大多数QFII已开展或计划开展合格境内有限合伙人（QDLP）业务。

--中国企业：华为第一季全球智能机发货1,750万部，同比增28%

中国华为公布第一季智能机发货同比增加28%，受高价手机需求提振；这类利润较高的高价手机市场，目前由三星电子及苹果主导。

--中国央企：神华集团今年煤产量料减5,000-6,000万吨，将加快煤炭出口--副总

中国神华集团有限责任公司副总经理王晓林周四称，今年神华煤炭产量将比去年减少5,000-6,000万吨，并努力加快国际市场开发，神华煤炭出口量下一步肯定有更多增长。

--台湾个股：台积电估第二季营收2,040-2,070亿台币，季减6.8-8.1%