《香港报摘》--其他报纸重要消息4月16日

*明报：

--自由行大减，钟表珠宝首当其冲，九龙表行继早前放弃续租铜锣湾波斯富街分店后，再决定结束位于沙田广场租用长达20年的门市。此外，宝光实业 旗下时间廊亦结束位于旺角西洋菜南街28号地舖分店。

--欧元大跌、自由行豪客不再，法国珠宝商Cartier逾10年来首次调低香港售价，英国老牌奢侈品Burberry 亦计划调低中国售价，以缩小全球售价差别。

*星岛日报：

--恒大地产 使出销售新招，即日起在全国所有楼盘住宅实行无理由退房，买家自签署《商品房买卖合同》及《无理由退房协议书》之日起，至办理入住手续前的任何时间，均可无理由退房。

--《华尔街日报》引述消息指，中港正研究放宽中国股民南下买港股的50万元资产门槛。

*苹果日报：

--据分析，为避免2010年“宫廷政变”重演引发接班大乱，汇丰控股 采取多项防御式两手准备部署，除“放风”下任主席必属外聘并开始猎头工作之外，在最坏形势下甚至有过渡主席的安排。

--再有三间本地银行下调人民币存款息率，中银香港 3个月定存息率减0.1厘至4厘，交银香港3个月最高仅为3.71厘，属今年新低。

*东方日报：

--美元汇价显着上扬，影响内地旅客来港旅游与消费，六福 今年首季整体同店销售增长下跌两成。

--香港地基承建商现恒建筑 IPO录得超额认购446.9倍，成为今年以来超购倍数最多新股；上市前夕其暗盘价收报0.96港元，较招股价高45.5%。

*文汇报：

--工行 的香港分支工银亚洲公布去年度纯利录得创新高的63.7亿港元，按年升21.2%；年末不良资产率和不良贷款率分别轻微下降至0.37%和0.41%，资本充足率16.11%，核心资本充足率10.09%。

--新时代能源 获阿根廷综合能源公司PESA转让Chirete区块50%参与权益，须支付所有成本约6,200万港元。

*大公报：

--国美电器 首席财务长方巍表示，公司已将业务拓展至金融服务领域，同时力争今年来自电子商务的销售收入增长达一倍，目标150亿元人民币。

--中播 与鹏博士 签署协议，鹏博士旗下的长城移动公司将租用中播在美国八大城市的电视网路频道，提供高清视频电视节目和OTT结合的多媒体内容。（完）

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