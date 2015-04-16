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货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 09:17 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第三日上涨，接近一周高位

近月玉米期货 跌0.13%，至每蒲式耳3.75-1/2美元，前一交易日涨0.67%。
    
    近月小麦期货 持平于4.90-3/4美元，周三收低1.26%。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，其成员3月压榨了1.628亿蒲式耳大豆，远高于业
内平均预估的1.553亿蒲式耳。
    
    阿根廷罗萨里奥谷物交易所将该国大豆产量预期从此前的5,800万吨，上调至5,900万吨
。
    
    因外界担心过量降雨将放缓美国东南部播种，玉米期货获得一些支撑。
    
    由于预报称美国大平原地区将普遍降雨，小麦期货承压。
    
    --------------------------------0040GMT-----------------------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           490.75     0.00  +0.00%    -1.26%     512.56   31
    CBOT玉米           375.50    -0.50  -0.13%    +0.54%     383.00   40
    CBOT大豆           967.25     2.25  +0.23%    +0.73%     973.33   50
    CBOT稻米           $10.35    $0.00  +0.00%    +2.38%     $10.71   27
    美国原油           $56.02   -$0.37  -0.66%    +5.12%     $49.18   71
    汇率
    欧元/美元          $1.073   $0.005  +0.45%    +0.75%
    美元/澳元           0.771    0.003  +0.43%    +1.15%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/于春红; 审校 徐文焰/李春喜)

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