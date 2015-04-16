芝加哥期市：大豆期货连续第三日上涨，接近一周高位

近月玉米期货 跌0.13%，至每蒲式耳3.75-1/2美元，前一交易日涨0.67%。 近月小麦期货 持平于4.90-3/4美元，周三收低1.26%。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，其成员3月压榨了1.628亿蒲式耳大豆，远高于业 内平均预估的1.553亿蒲式耳。 阿根廷罗萨里奥谷物交易所将该国大豆产量预期从此前的5,800万吨，上调至5,900万吨 。 因外界担心过量降雨将放缓美国东南部播种，玉米期货获得一些支撑。 由于预报称美国大平原地区将普遍降雨，小麦期货承压。 --------------------------------0040GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 490.75 0.00 +0.00% -1.26% 512.56 31 CBOT玉米 375.50 -0.50 -0.13% +0.54% 383.00 40 CBOT大豆 967.25 2.25 +0.23% +0.73% 973.33 50 CBOT稻米 $10.35 $0.00 +0.00% +2.38% $10.71 27 美国原油 $56.02 -$0.37 -0.66% +5.12% $49.18 71 汇率 欧元/美元 $1.073 $0.005 +0.45% +0.75% 美元/澳元 0.771 0.003 +0.43% +1.15% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/于春红; 审校 徐文焰/李春喜)