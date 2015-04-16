新闻稿：卡塔尔中央银行启动多哈建立中东地区第一个人民币清算中心

路透北京4月16日 - 根据卡塔尔国家银行提供的新闻稿，卡塔尔国家银行（QNB集团）宣布全力支持多哈建立中东地区第一个人民币清算中心，并将进一步探索潜在机遇。

2014年11月，中国与卡塔尔通过多轮磋商签订了双边金融协定，而成立地区清算中心正是金融协定的主要内容之一。

以下为公司提供的新闻稿全文：

“全球最强银行之一”卡塔尔国家银行（下简称QNB集团）宣布全力支持多哈建立中东地区第一个人民币清算中心，并将进一步探索潜在机遇。卡塔尔中央银行庆祝该清算中心启动的仪式于昨日正式举行，来自卡塔尔银行业领域的众多高管参加了启动仪式。

清算中心开放交易后，QNB集团希望能够凭借自身在东南亚地区的强大影响力以及在货币清算、贸易金融、资产与财富管理和资金服务等领域开展专业商业交易的能力，在满足中东与非洲客户人民币需求方面发挥更重要的作用。

谈及成立人民币清算中心的重要意义，资金交易部代理总经理Noor Al Noaimi表示： “作为卡塔尔最大的银行，QNB全力支持卡塔尔央行的此次举措。作为中东和非洲地区的第一个人民币清算中心，该清算中心的成立将更好地满足客户需求，并推动多哈成为中东地区与中国的贸易核心，并可作为一条重要的‘中-西’走廊，为那些希望以人民币进行交易并与全球最大经济体进行贸易往来的客户和企业提供便利。作为卡塔尔驻中国的唯一一家银行，QNB将从这一直接清算中心获得巨大的商业利益，并在未来为越来越多渴望开展国际业务的客户提供价值与益处。”

作为亚洲扩张计划和抱负的一部分，QNB运营网络将为那些渴望在中国或亚洲开展业务或进行投资的中东企业提供投资与贸易中介服务，同时也将为那些希望在中东和非洲市场开展业务和投资活动的中国和亚洲企业提供相关服务。

QNB集团基于两大支柱为地区清算中心提供支持：优异的财务状况和审慎的国际扩张战略。

QNB集团是中东和非洲地区领先的金融机构，同时也是按价值计最大的银行品牌。目前，集团在全球3个大洲（亚洲、非洲和欧洲）逾27个国家开展经营活动，并在东南亚各国拥有举足轻重的贸易影响力：印度尼西亚、中国、新加坡、越南和印度。QNB集团的亚洲业务体系核心是不断推动和发展中东和北非地区与亚洲大陆的“中-西”贸易流。最近，QNB在胡志明市设立了越南办事处。

QNB集团于2014年收购了经济银行跨国集团（Ecobank Transactional Incorporated）19.4%的股份。Ecobank是一家领先的泛非洲银行，其业务遍及非洲大陆36个国家。

上述举措使QNB成为那些希望与中东和北非地区最大银行合作进行人民币直接清算，或有此方面结算需求的客户或利益相关方的首选。

卡塔尔国家银行（QNB集团）成立于1964年，由卡塔尔投资局（持股50%）和私营部门（持股50%）共同成立，是卡塔尔第一家国有商业银行。