中信期货：中国期指资金快进慢出主力分歧加大

周三股指在振荡中收跌，这是短期调整信号？还是上涨过程中正常的强势洗盘动作呢？从期指数据看，我们认为后市维持振荡的概率大，调整风险也在积累。

资金快进慢出持续近一个月了，期指总持仓自3月16日刷新历史记录259514手后，到周三209840手，下降了49674手或19％，虽然资金的缓慢撤离并没有明显改变市场上行的步伐，但仍出现了期弱现强的背离局面。3月16日之前，年内隔季合约基差均在80点以上，但随后的一个月时间，隔季合约基差逐渐下滑，连续三天收盘基差大幅贴水，到周三也只有4.3点升水，资金的撤离对期指有拖累作用。但资金并非单边撤离，而是出现快进慢出的情形，当市场上涨时资金快速涌入，但进场缺乏持续性，随后持仓缓慢下降，资金进场助推指数大幅拉升，但资金缓慢撤离对市场拖累偏小，因此指数呈现振荡向上的阶梯走势。(完)