中信期货：中国期指资金快进慢出主力分歧加大

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
以下内容节选自4月16日的《期货日报》：
周三股指在振荡中收跌，这是短期调整信号？还是上涨过程中正常的强势洗盘动作呢？从期指数据看，我们认为后市维持振荡的概率大，调整风险也在积累。
资金快进慢出持续近一个月了，期指总持仓自3月16日刷新历史记录259514手后，到周三209840手，下降了49674手或19％，虽然资金的缓慢撤离并没有明显改变市场上行的步伐，但仍出现了期弱现强的背离局面。3月16日之前，年内隔季合约基差均在80点以上，但随后的一个月时间，隔季合约基差逐渐下滑，连续三天收盘基差大幅贴水，到周三也只有4.3点升水，资金的撤离对期指有拖累作用。但资金并非单边撤离，而是出现快进慢出的情形，当市场上涨时资金快速涌入，但进场缺乏持续性，随后持仓缓慢下降，资金进场助推指数大幅拉升，但资金缓慢撤离对市场拖累偏小，因此指数呈现振荡向上的阶梯走势。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。