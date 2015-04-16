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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:41 BJT

台湾汇市：外资至14日累计净汇入1,996.54亿美元，变化不大--金管会

路透台北4月16日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，至本月14日(周二)为止，外资累计净汇入金额约1,996.54亿美元，较8日(上周三)时累计净汇入金额1,996.4亿美元，变化不大。

〞(外资)没有大幅汇出或移出的情况。〞他说。

他并表示，今日将有重量级的公司将举行投资人说明会，这也可能是外资近期操作动作较大的原因之一。

台积电 今日午后2时将召开投资人说明会。

上日外资在台股大卖超逾200亿台币，台股也跌逾1%。当地时间9:23，台湾加权指数 上涨0.72%，报9,608.45点。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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