中国个股：东方财富拟定向增发全购同信证券，后者估值40-45亿元

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透上海4月16日 - 中国互联网财经媒体--东方财富 周四公告称，拟定向增发收购西藏同信证券全部股权，后者估值40-45亿元人民币；同时东方财富还计划向不超过五名投资者募集配套资金用于增加同信证券资本金等。
通过本次交易，东方财富将取得国内市场的证券业务经营资格，进一步拓宽公司互联网财经金融服务大平台的服务范围，由互联网财经金融信息、数据服务和互联网基金第三方销售服务等，延伸至证券相关服务，对公司一站式互联网金融服务大平台的构建和完善具有重要战略意义。
公告指出，本次收购资产而增发的股份每股价格为40元，即东方财富前20个交易日的交易均价。考虑3月20日已实施10股送2股转2股派0.6元红利的利润分配方案，本次对价股份价格调整为28.53元。
目前宇通集团和西藏投资分别持有同信证券70%和30%股份，同信证券去年末净资产为11.54亿元，本次收购交易价格区间相当于3.47-3.9倍市净率。
同时东方财富还拟定向增发筹资13.33亿-15亿元配套资金，具体发行数量根据询价结果确定，发行价格不低于发行期首日前一交易日均价的九成或前20个交易日均价的九成。
东方财富自2月初起因筹备上述收购事宜而连续停牌，上一交易日收在41.25元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。