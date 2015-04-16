中国个股：东方财富拟定向增发全购同信证券，后者估值40-45亿元

路透上海4月16日 - 中国互联网财经媒体--东方财富 周四公告称，拟定向增发收购西藏同信证券全部股权，后者估值40-45亿元人民币；同时东方财富还计划向不超过五名投资者募集配套资金用于增加同信证券资本金等。

通过本次交易，东方财富将取得国内市场的证券业务经营资格，进一步拓宽公司互联网财经金融服务大平台的服务范围，由互联网财经金融信息、数据服务和互联网基金第三方销售服务等，延伸至证券相关服务，对公司一站式互联网金融服务大平台的构建和完善具有重要战略意义。

公告指出，本次收购资产而增发的股份每股价格为40元，即东方财富前20个交易日的交易均价。考虑3月20日已实施10股送2股转2股派0.6元红利的利润分配方案，本次对价股份价格调整为28.53元。

目前宇通集团和西藏投资分别持有同信证券70%和30%股份，同信证券去年末净资产为11.54亿元，本次收购交易价格区间相当于3.47-3.9倍市净率。

同时东方财富还拟定向增发筹资13.33亿-15亿元配套资金，具体发行数量根据询价结果确定，发行价格不低于发行期首日前一交易日均价的九成或前20个交易日均价的九成。