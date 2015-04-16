版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:34 BJT

宝城期货：郑州动力煤期货能否持续反弹取决于下游需求

以下内容节选自4月16日的《期货日报》：

近期，动力煤期货1509合约在跌破400元/吨关口时获得一定支撑，且重心有所上移。但是，后市能否走出一波持续反弹的行情，则取决于下游需求，如果下游需求无法改善，后市向上的幅度亦将有限。

　　进入2015年，煤炭价格加速下跌，这直接导致煤炭企业亏损面持续扩大，而数据亦显示煤炭供应量有所下降。中国煤炭工业协会最新数据显示，今年一季度全国煤炭产销量均出现负增长。其中，煤炭产量8.5亿吨，同比下降3.5%。价格和产量双降引发市场不断猜测煤炭价格是否已经探底，现货贸易量出现回升迹象，近期海运费上涨就体现了这一点。以秦皇岛至广州为例，煤炭海运费已由前期的22.6元/吨升至23.90元/吨。因此，市场看空情绪有所减弱，动力煤期货亦率先出现止跌企稳的迹象。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐