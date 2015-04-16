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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:35 BJT

光大期货：供应预期升温，大商所鸡蛋期货受阻下行

以下内容节选自4月16日的《期货日报》：

周三，鸡蛋1505合约受限仓制度影响，持仓继续下降，期价大幅震荡。1509合约早盘回落，尾市拉升。截至当日收盘，1509合约最高4,397元/500千克，收盘4,387元/500千克，收盘价较日内高点下滑10元/500千克，较前日结算价下跌11元/500千克，跌幅0.25%。

　　在现货报价快速下跌过程中，多地养殖户出现亏损。武汉江夏蛋鸡养殖户统计数据显示，鸡蛋成本价在3.5元/斤，按照当地批发价格3元/斤计算，销售一斤要亏损0.5元/斤。在需求疲软、蛋价下行等利空因素影响下，贸易商收货较易，为防范蛋价下跌风险，贸易商库存正常偏少。在新鸡开产供应趋增的情况下，贸易商继续看淡后市，预计端午前蛋价将延续低位震荡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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