中国房地产：首季全国地价增速放缓，二季度土地成交或回升--国土部

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透北京4月16日 - 中国国土资源部中国土地勘测规划院称，2015年第一季度全国主要监测城市地价增速放缓至0.55%，较上季度下降0.39个百分点。二季度在政策加码背景下，土地市场成交量或回升，需求可能放大。
国土部周发布对105个主要城市2014年及2015年第一季度地价监测结果并显示，2014年全国综合地价同比增速微幅放缓，商服、住宅地价同比增速回落明显，工业地价同比增速上扬。
中国土地勘测规划院地价所所长赵松认为，一季度全国综合地价未能延续去年末的回升态势，这主要是因为受经济下行压力持续、结构调整和节日因素影响，经济增速放缓；虽然流动性宽松预期加大，但政策时滞导致地价环比增速放缓。
赵松指出，虽然中央和地方相继出台楼市支持政策，但新政效应在一季度尚未显化，市场延续观望情绪，因此住宅地价环比增速回落。去年部分城市调整工业用地最低出让价标准的刺激作用逐渐减弱，因此工业地价涨幅回落。
他预计，二季度在“稳增长”政策加码和货币宽松预期加强的背景下，借力一季度利好政策土地市场成交量或回升，需求可能放大。其中供需紧张的热点城市供需热度可能回升，地价涨幅略有扩大。而存量规模较大、需求支撑不足的城市地价将基本保持稳定。
一季度全国城市地价中，商服地价环比增速为0.62%，较上季度微增0.23%；但住宅和工业地价环比增速回落，为0.53%和0.54%，较上季度分别下降0.16%和0.91%，各用途地价走势分化明显。
从城市类型看，一季度，一线城市（北上广深）各用途地价水平、环比和同比增速均明显高于全国及二、三线城市平均水平；二线城市仅商服地价环比加速上升；三线城市各用途地价环比、同比增速均回落。（完） (发稿 吴晓龙；审校 沈燕/黄凯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。