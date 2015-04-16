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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:32 BJT

中国外汇：2月净减持美国国债规模增至154亿美元，持债首位被日本取代

路透上海4月16日 - 美国财政部最新公布的数据显示，中国2月净减持美国国债154亿美元，较1月的52亿美元大增，同时也是连续第六个月减持；期末持有量12,237亿美元，持债居首地位被日本所取代。

数据显示，中国所持美国国债自去年9月开始减少。至2月的半年期间累计减持规模为460亿元。2月末日本美国国债持有量为12,244亿美元。

2月中国共计增持美国长期证券75.20亿美元。分项来看，净增持长期国债65.57亿美元，净减持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券1.17亿美元，净增持公司债3.04亿美元，净增持公司股票7.76亿美元。

中国央行数据显示，今年3月末外汇储备余额 为3.73万亿美元，低于3.80万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年一季度中国外汇储备减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降，亦为六个季度以来最低水平。(完)

参看详情，可点选美国财政部网站

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here (发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)

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