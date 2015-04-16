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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:39 BJT

国都期货：低库存支撑大连棕榈油期价

以下内容节选自4月14日的《期货日报》：

3—4月中旬，全球油脂市场经历一波回调后低位整理。在巴西卡车工人罢工结束之后，CBOT豆油回调至30美分/磅附近，随后跟随国际原油反弹。受累于自身基本面弱势，BMD棕榈油指数保持振荡下跌趋势。国内棕榈油指数在外盘影响下，结束下跌趋势后低位整理。

　　目前来看，决定国内棕榈油价格走势的关键因素是港口库存。在融资性进口衰退的背景下，港口棕榈油库存持续走低，对期现货价格起到支撑作用。若后期豆油库存回升，则将给棕榈油带来一定压力。而东南亚进入增产周期又对国际棕榈油价格施压。多空交织下，棕榈油价格趋于区间振荡。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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